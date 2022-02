Weil der Ball ausfällt: Wirt kocht Gulasch

Rettungsorganisationen und Vereine leiden unter den fehlenden Einnahmen in der Coronapandemie.

Eigentlich wäre jetzt im Fasching seit Wochen Hochsaison für Bälle. Doch Covid macht Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Eine der vielen betroffenen Veranstaltungen ist der Rotkreuzball in Mayers Gasthof zur Post in Hof, der normalerweise am letzten Samstag im Jänner stattfand. Wegen der Pandemie musste der Ball der heimischen RK-Dienststelle bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden.

Um diesen zweiten Ausfall des Balls finanziell wenigstens abzufedern, ließ sich die Familie Mayer-Elsenhuber vom Gasthof zur Post heuer ...