Weil Nähe hilft: Neues Kinderhilfe Haus startet

Das Haus der Ronald McDonald Kinderhilfe schenkt Familien erkrankter Kinder ein "Zuhause auf Zeit". Nächste Woche ziehen die ersten ein.

Das wünscht sich niemand: ein schwerkrankes Kind, das im Spital schlimmstenfalls sogar um sein Leben kämpft. Neben der richtigen medizinischen Therapie ist es in einer solchen Situation am wichtigsten, seine Lieben um sich zu haben. In den Häusern der Ronald McDonald Kinderhilfe finden Familien erkrankter Kinder "ein Zuhause auf Zeit".

Schlüssel wurden Montag übergeben

Das "jüngste" Haus steht in Salzburg. Am Montag wurden die Schlüssel offiziell übergeben. Nächste Woche ziehen die ersten Familien ein. Die 16 ...