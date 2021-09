Weil zu viele Radfahrer rasen: Gemeinde Scheffau setzt Tempolimit

Das Mountainbike und besonders das E-Bike Fahren boomen. Das verschärft die Sicherheitsprobleme auf beliebten Routen. Scheffau bremst rasante Talfahrten jetzt ein - zum Schutz der Anrainer.

Wenn Gemeinden auf ihren Straßen Tempolimits festsetzen, dann in der Regel mit dem Ziel, zu eilige Autofahrer einzubremsen. In Scheffau am Tennengebirge gibt es aber einen anderen Hauptgrund: Radfahrer, die bergab sehr schnell durch Siedlungen brausen, oder die mit dem E-Bike gefährlichere Geschwindigkeiten erreichen.

Besorgte Anrainer, vor allem mit kleinen Kindern, hatten sich an die Gemeinde gewandt. Die Tennengauer Gemeinde wird in zwei Siedlungen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 50 km/h verordnen. Das hat die Gemeindevertretung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Die ...