Wein und Zigaretten: Einbrecher machte es sich am Tatort in Salzburg gemütlich

Einen besonders dreisten Einbrecher haben Polizisten in den frühen Morgenstunden des Montags in Salzburg festgenommen.

Er hat sich Zigaretten angezündet und sich Wein eingeschenkt - allerdings nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in der Wohnung eines 39-jährigen Salzburgers. Dieser kam selbst erst um drei Uhr früh heim und entdeckte in der Unterkunft den ungebetenen Gast. Der 42-jährige Deutsche hatte sich laut Polizeibericht gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft und es sich dort auf Kosten des Bewohners gemütlich gemacht.

Die Privatparty mit sich selbst war aber dann rasch beendet. Der Salzburger rief die Polizei, diese rückte an, nahm den Eindringling fest und lieferte ihn in das Polizeianhaltezentrum ein. Weitere Ermittlungen laufen.