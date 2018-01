Weinfreunde mit einem "Leseproblem"

Manche Menschen lesen gerne Bücher auf Englisch und reden anschließend auch darüber. Wenn sie zusätzlich gerne guten Wein trinken, dann sind sie in einer Vinothek bestens aufgehoben.

Ray Bradbury war die Aufgabe des vergangenen Monats. "Something Wicked This Way Comes" (deutsch: Das Böse kommt auf leisen Sohlen) haben die Mitglieder des "English Book Clubs" gelesen, und nun diskutieren sie eifrig über die morbide, schräge Geschichte unter der Anleitung von Christina Morgado Treml vom English Center. "Ursprünglich waren wir im English Center, aber nachdem wir alle gerne Wein trinken und Veronikas Mann die Vinothek De Gustibus betreibt, haben wir uns hierher verlegt", erzählt sie. Sehr zur Freude von Veronika, die schon im Teenageralter bei einer derartigen Gruppe dabei sein wollte.

Jurist Michael liebt die englische Sprache. "Ich habe immer ein Englisch sprechendes Umfeld gesucht und hier habe ich das perfekte Setting", gerät er ins Schwärmen. Zivilingenieur Werner pflichtet ihm bei: "Ich mag das, lesen, reden, Wein trinken und all die internationalen Leute hier."

Johanna arbeitet in einer Bar und bekam ein Buch auf Englisch geschenkt. "Seither lese ich eines pro Monat und hier geht's um solche, die ich sonst nie kennenlernen würde." Lehrerin Doris kombiniert im "Book Club" die Arbeit mit dem Vergnügen. "Hier kann ich Englisch gut praktizieren und bekomme überdies die Fun-Seite dazu."

Madita, die für ihre Firma Online-Texte verfasst, suchte gezielt eine Buchgruppe. "Auf Google erschien dieser Book Club als Erstes. Und nachdem gerade Jane Austen gelesen wurde, musste ich einfach kommen", gesteht sie.

Lehrerin Christa ist seit gut zwei Jahren dabei, weil sie gerne englische Bücher liest, ebenso wie ihre Kollegin Teresa, die überdies auch die Gesellschaft mag. "Wenn wir ursprünglich eine Lesegruppe mit einem Trinkproblem waren, sind wir nun ein Weinclub mit einem Leseproblem", erklärt sie fröhlich lachend.

English Book-Club Infos

Wann und wo: Der English Book Club trifft sich immer am dritten Donnerstag eines Monats in der Vinothek De Gustibus in der Bergstraße. Abweichende Termine werden über die Whats-App-Gruppe bekannt gegeben.

Entstanden ist er aus dem Angebot des "English Centers".

Mitglied werden kann jeder, der sich dafür interessiert.

Mitgliedsgebühr pro Abend beträgt zehn Euro, Wein und Jause inklusive.

Für Stammtisch-Geher:

Sind Sie Mitglied einer regelmäßig stattfindenden Stammtischrunde in einem Gasthaus in der Stadt Salzburg und möchten porträtiert werden?

Dann melden Sie sich bitte bei den "Stadt Nachrichten" unter Tel.-Nr.: 0662/820 220-562 oder per E-Mail an stn@svh.at