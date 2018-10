Weiss macht Nägel mit Köpfen

Gesprächsbereitschaft der Spedition glättet vorerst Wogen bei Anrainern.

Das hat Peter Schafleitner richtig gemacht. Der Regionalleiter des Speditionsunternehmens Weiss in der Robinigstraße lädt die Anrainer zum Informationsgespräch. Kommenden Montagabend ist es so weit. Die Schallmooser sollen anhand von Visualisierungen und Präsentationen aus erster Hand über die Ausbaupläne des Unternehmens informiert werden. In ihren Reihen hatte sich zuletzt massiver Widerstand geregt. 260 Unterschriften hatten sie binnen eines Monats gesammelt und die Bürgerinitiative Schallmoos/Itzling aus der Taufe gehoben. Das Signal seitens der Spedition hat bei Sprecherin Sylvia Hochreiter die Wogen ein wenig geglättet: "Schafleitner sagt, er wolle das gute Einvernehmen mit uns nicht gefährden. Ich habe den Eindruck, das ist wirklich sein Ansinnen." Die Gebrüder Weiss mit 220 Mitarbeitern planen einen Neubau sowie die Erweiterung der Bestandsgebäude. Durch die Verlegung der Logistikhalle von Bergheim in die Stadt erziele man eine enorme CO 2 -Einsparung, sagt Schafleitner. Weiss verspricht außerdem, die Verkehrsströme neu zu ordnen und Lärmschutzmaßnahmen zu errichten. Die Politik, namentlich Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), befürwortet die Pläne: "Wenn der Betrieb die Auflagen erfüllt, hat er Rechtsanspruch."