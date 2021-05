Weißbach: 45-Jähriger beim Wandern tödlich verunglückt

Ein 45-Jähriger ist am Pfingstmontag beim Wandern in Weißbach bei Lofer (Bezirk Zell am See) tödlich verunglückt. Der Einheimische hatte allein das Hochplateau des Gerhardsteins überquert. Beim Abstieg auf einem alten Steig stürzte er laut Polizei über steiles, felsiges Wald- und Wiesengelände ab.

SN/christian Sprenger Symbolbild.