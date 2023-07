Weißbach/Lofer: Pkw kippte auf steiler Bergstraße um - 80-jähriger Mann verletzt

Die extrem steile Hirschbichl Landesstraße ist am Mittwochvormittag einem Seniorenpaar in Weißbach bei Lofer zum Verhängnis geworden.

Die 75-jährige Einheimische war in Begleitung eines 80-jährigen Mannes mit ihrem Auto auf der Hirschbichl Landesstraße (L110) in Weißbach bei Lofer bergwärts. Bei einer 24-prozentigen Steigung kam der Wagen zum Stehen.

Als die Lenkerin wieder anfahren wollte, rollte das Auto rückwärts gegen die Böschung, kippte seitlich um und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen.

Der 80-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber "Martin 6" ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ. An der Fahrzeugbergung waren die Feuerwehren aus St. Martin bei Lofer, Weißbach und Saalfelden mit 20 Einsatzkräften beteiligt.