Nennenswerter Schneefall in den Niederungen zeichne sich vor dem 24. Dezember derzeit nicht ab, sagt der Meteorologe. Im Gegenteil: Kommende Woche soll es deutlich milder werden.

Viel Schnee liegt derzeit nur in höheren Lagen. 70 Zentimeter sind es auf der Schmittenhöhe bei Zell am See ebenso wie in Obertauern - wenn auch unter Mithilfe von Schneekanonen. In den Tälern ist die Landschaft bestenfalls ein wenig angezuckert. ...