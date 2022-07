Weißes Pulver in der Herrentoilette: Salzburger Polizisten rückten aus und fanden 55 Gramm Drogen

Polizisten rückten Freitag um vier Uhr Früh zu einem Lokal am Rudolfskai in der Stadt Salzburg aus. Die ihnen vom Türsteher zugegangene Information: Auf dem Boden der Herrentoilette sei weißes Pulver verstreut.

Während der besagte Security der Polizei den "Tatort" zeigte, übergab sich in einer Toilette daneben ein 27-jähriger Salzburger. Bei ihm nahmen die Polizisten später weiße Pulverreste an der Oberbekleidung wahr. Bei genauerer Nachschau stellten die Beamten vor Ort dann einen Druckverschlussbeutel sicher. Inhalt: Mehr als 55 Gramm einer Mischung aus Amphetamin und Methamphetamin. In der Wohnung des 27-Jährigen wurde noch diverses Drogenequipment gefunden. Der Salzburger wird angezeigt.