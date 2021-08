Weißrüssel-Nasenbär Jacques erkundete erstmals sein Revier im Zoo Salzburg

Anfang Juli war der Kleinbär aus einem Zoo in Südfrankreich nach Salzburg gereist. Bis er und Weibchen Ivy sich gut riechen können, wird es aber noch etwas dauern.

Erst lugte nur eine weiß umrandete Nasenspitze aus dem hohlen Baumstamm hervor. Nachdem er vorsichtig ein paar Mal nach links und rechts geblickt hatte, setzte Weißrüssel-Nasenbär Jacques vorsichtig eine Tatze nach der anderen auf die Grasfläche, um erstmals seinen Außenbereich zu erkunden. Anschließend ging es wieder zurück in die Baumstammhöhle. Das Spielchen wiederholte er noch ein paar Mal, ehe die Neugier über die anfängliche Vorsicht siegte. Danach gab es für Jacques kein Halten mehr und er nahm sein Revier Schritt für Schritt in Beschlag- immer schnüffelnd, als wollte er den Geruch seines neuen Zuhauses in sich aufsaugen.

Anfang Juli war der Kleinbär aus einem Zoo in Südfrankreich nach Salzburg gereist. Im Zoo Salzburg ist er nicht allein. Neben dem männlichen Nasenbär Jacques lebt auch das einjährige Weibchen Ivy dort. Die Zusammenführung der beiden Weißrüssel-Nasenbären wird allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen "Natürlich hoffen wir, dass sich die beiden in naher Zukunft besser riechen können, als sie es jetzt tun, und dann zusammen den Außenbereich erkunden", erklärt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner.



"Wer die Szenen beobachten durfte, kann sich jetzt auch bildlich vorstellen, woher der Name Nasenbär stammt", erklärt sie. Tatsächlich verdanken alle drei Nasenbär-Arten ihren Namen der sehr beweglichen und rüsselartig verlängerten Nase. Anders als bei den Südamerikanischen Nasenbären und den Bergnasenbären weist das Gesicht des Weißrüssel-Nasenbären neben den weißen Flecken ober- und unterhalb der Augen auch ein weißes Band um die Nase auf. Und anders als der Südamerikanische Nasenbär steht der Weißrüssel-Nasenbär nicht auf der EU-Liste der invasiven Arten.

Nach Ansicht der EU-Kommission ist die Verbreitung invasiver, also nicht einheimischer Arten einer der maßgeblichen Gründe für den Verlust der Biodiversität, weshalb Südamerikanische Nasenbären beispielsweise nicht gezüchtet werden dürfen. Für die Haltung ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.

"Nachdem Weißrüssel-Nasenbären keine invasive Art sind, sie also nicht als fremde Art in Europa überleben und sich vermehren, haben wir uns für die Haltung dieser Kleinbären entschieden", erklärt Sabine Grebner.