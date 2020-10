Weiter Schnee bis in die Tallagen - und Pause für die klassische Wandersaison

Am Wochenende hat es in den Salzburger Tauerntälern wieder weit heruntergeschneit, höher gelegene Talschaften präsentieren sich wie im tiefsten Winter. Eine Wetteränderung ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht.

Die Wandersaison in diesem (Früh-)Herbst präsentiert sich seit Wochen durchwachsen, nicht das erste Mal hat es am Wochenende bis in die Tallagen heruntergeschneit. Am Montag in der Früh präsentierten sich viele Dächer in den Tauerntälern ab einer Höhenlage von 800, 900 Metern angezuckert. Obertauern auf über 1600 Metern Seehöhe schaut Mitte Oktober schon winterlich aus.

Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg sagt, die Niederschlagsmengen seien in den südlichen Landesteilen höher ausgefallen, in ...