Weiter starker Rückreiseverkehr in Tirol und Salzburg Richtung Norden

Der Sommer neigt sich zwar dem Ende zu, der Reiseverkehr ist aber noch deutlich bemerkbar: Der Rückreiseverkehr auf den Verbindungen von der Adria Richtung Deutschland, der schon am Donnerstag und Freitag sehr lebhaft war, setzte Samstagvormittag vor allem in Salzburg und Tirol wieder voll ein, teilte der ÖAMTC mit. Viele Urlauber waren demnach am Samstag aber auch noch Richtung Süden unterwegs.

SN/Robert Ratzer Symbolbild.