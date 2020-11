Weiter traurige Spitze: Zahl der Infektionen sinkt nur langsam

Salzburg hat die höchste 7-Tages-Inzidenz aller Bundesländer. Während in Tirol und Vorarlberg die Trendwende geschafft ist, ist der Rückgang in Salzburg zäh.

Am Freitag, dem elften Tag der verschärften Coronabeschränkungen in Österreich, war in Salzburg weiter kein deutlicher Rückgang bei den Neuinfektionen zu bemerken. 393 neue Fälle meldeten die Gesundheitsbehörden am Freitagmorgen, das sind lediglich um 17 weniger als bei der Morgenmeldung am Freitag vor einer Woche.

Laut der Salzburger Landesstatistik sei zumindest eine rückläufige Tendenz zu bemerken, wenn man auf mehrere Indikatoren blicke. Die Neuinfektionen befänden sich aber weiter auf hohem Niveau, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. "Es geht zäh. ...