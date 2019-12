Weitere Festnahmen nach Messerattacke in der Salzburger Altstadt

Nach der Messerattacke vor einem Lokal in der Salzburger Altstadt mit zwei Schwerverletzten am Morgen des 15. Dezembers hat die Polizei nun auch einen 23-jährigen Syrer festgenommen.

Der Mann soll im Zuge der Rauferei unter Nachtschwärmern ein Butterflymesser aus seiner Hosentasche gezogen, dieses geöffnet und jenem 25-Jährigen aus Bad Ischl gegeben haben, der mit der Waffe schließlich zustach.

Die Kontrahenten des Oberösterreichers - ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger aus dem Flachgau - wurden in den Bauch beziehungsweise in den Rücken getroffen. Die beiden Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus und in das Unfallkrankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich.

Der 25-Jährige ließ das Messer nach der Tat fallen und flüchtete zunächst zur Fuß. Durch Befragungen gelang es den Beamten rasch, die Identität des zunächst unbekannten Mannes auszuforschen. Noch während die Fahndung lief, stellte sich der Verdächtige von selbst bei der Polizei in Bad Ischl. Die Exekutive ermittelt nun gegen den Oberösterreicher und seinen mutmaßlichen Helfer wegen zweifachen Mordversuchs. Beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtete, wurde überdies ein Bekannter des 25-jährigen Oberösterreichers festgenommen und ebenfalls in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Der 28-Jährige soll das 19-jährige Opfer während dessen Krankenhausaufenthalts angerufen, bedroht und zu einer Falschaussage und dem Zurückziehen seiner Anzeige genötigt haben.

Quelle: SN, Apa