Weiteres Urteil in großem Salzburger Prozess um millionenschweren Cyberbetrug

Die Anklage spricht von Tausenden Geschädigten allein in Österreich, die auf mutmaßlich betrügerischen Trading-Plattformen investierten. Eine mitangeklagte Bulgarin wurde nun aber im Zweifel freigesprochen.

In dem seit Februar in Salzburg laufenden Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder eines internationalen Täternetzwerks, das über betrügerische Online-Anlageplattformen allein in Österreich 4500 Anleger um Millionen geprellt haben soll, fiel am Donnerstagabend ein weiteres Urteil. Eine 39-jährige Bulgarin (Verteidiger: RA Christoph Rother) wurde von den Vorwürfen des schweren gewerbsmäßigen Betrugs als Beteiligte und der Geldwäscherei im Zweifel freigesprochen (nicht rechtskräftig). Dem Schöffengericht zufolge sei eine (Mit-)Täterschaft der Bulgarin nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisbar.

Weiter verhandelt wird gegen zwei mutmaßlich führende Köpfe des Syndikats - zwei Israeli (43, 46). Der 43-Jährige soll etwa selber eine Anlageplattform ("Brand") betrieben haben; und er soll auch eine Manipulationssoftware entwickelt haben, mit der die Anleger auf die Plattformen gelockt wurden, die tatsächlich aber nur Fassade gewesen seien.