Weiterhin Lawinengefahr in vielen Salzburger Gebieten

Die Lawinensituation im Land Salzburg wird sich über das Wochenende entspannen. Trotzdem bleiben vereinzelt noch einige punktuelle Gefahrenstellen, sagte Michael Butschek von der Lawinenwarnzentrale Salzburg am Freitag.

Aktuelle Luftbilder der Lawinenwarnzentrale zeigen die Kraft der Schneemassen und die derzeitige Gefahrenlage: Im Bereich der Oberhofalmen bei Filzmoos zeigt das geöffnete "Gleitschneemaul" einer bereits abgegangenen Lawine die Gleitbewegung der gesamten Schneedecke am Grasuntergrund an. In Zauchensee führte ein mittelgroßes spontanes Schneebrett zu einer markanten Überwechtung des Gipfelgrats. Unterhalb des Scharecks verfrachtete stürmischer Südföhn den kalten lockeren Pulverschnee in und bildete frischen Triebschnee. Und unterhalb der Werfener Hütte löste ein Tourenskifahrer ein Schneebrett in extrem steilem Gelände aus.

"Die warmen Temperaturen wirken sich positiv auf die Stabilität der Schneedecke aus", sagt Butschek. "Dadurch kann sich der viele Neuschnee und Triebschnee der vergangenen Tage setzen." Aufgrund des schönen Wetters werden wieder viele Skitourengeher in den Bergen erwartet. Für Samstag ist ausgezeichnetes Bergwetter vorhergesagt: Die Sonne scheint meist ungetrübt vom blauen Himmel, die Sicht ist sehr gut, Wind macht sich kaum bemerkbar.

Täglich aktuelle Lageberichte der Lawinenwarnzentrale Salzburg

Dennoch herrscht am Freitag in den Hohen Tauern Lawinenwarnstufe 3 (erheblich), im übrigen Landesgebiet Stufe 2 (mäßig). Für das Wochenende ist keine wesentliche Änderung zu erwarten. Dringend empfohlen wird, sich mit dem aktuellen Lagebericht der Lawinenwarnzentrale Salzburg zu informieren. Dieser erscheint täglich um 7.30 Uhr. Mobile Informationen gibt es unter www.lawine.salzburg.at, auf Facebook und auf Twitter.

"Die Hauptgefahr ist am Wochenende der frische Triebschnee im Bereich der Hohen Tauern und eingeschneiter Reif", erklärt Butschek. Die meisten Gefahrenstellen gibt es im erweiterten Nord- und Ostsektor der Hohen Tauern oberhalb von etwa 1800 Höhenmetern. Auch Steilhänge hinter kammfernen Geländekanten können heikel sein. Eine Auslösung des frischen Triebschnees ist bereits durch die geringe Zusatzbelastung einer einzelnen Person möglich. "Sonst sind die Verhältnisse mehrheitlich günstig. Aber speziell zwischen 1800 und 2200 Höhenmetern muss die Wahl der Route gut überlegt werden", so Butschek.

(SN)