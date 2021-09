Weitwörther Au öffnet sich für Schulen

Mit der Auenwerkstatt ist in der Weitwörther Au ein Naturschutz-Bildungszentrum entstanden.

Noch in diesem Herbst sollen die ersten Schüler in der Auenwerkstatt ihr Wissen über die Natur erweitern können. Entworfen als überregionales Naturschutz-Bildungszentrum, soll das multifunktionale Gebäude in der Weitwörther Au zur zentralen Anlaufstelle für Salzburger Schulen werden. Neben unterschiedlichsten Angeboten zu Naturthemen können auch einschlägige Workshops gebucht werden. Das Angebot der Auenwerkstatt beschränkt sich dabei nicht auf Schulen. Workshops und Seminare zu den Themen Auwald und Schutz der Natur wird es auch für andere Besuchergruppen geben.

