Welch teure Folgen eine Alkofahrt nach sich zieht

Die Alkounfälle häufen sich gerade in der Adventzeit. Wer riskiert, betrunken zu fahren, und dabei verunfallt, muss mit vielen Kosten rechnen.

Wer betrunken Auto fährt und dabei erwischt wird, muss zahlen. Wer betrunken einen Unfall verursacht, für den kann es richtig teuer werden. Versicherungen decken weit nicht alles. Aber welche Kosten erwarten einen Alkolenker wirklich?

Nach der Alkofahrt eines Flachgauers in Straßwalchen dürfte wohl die Straßenlaterne am geringsten zu Buche schlagen. Gegen diese war der 39-Jährige am vergangenen Wochenende mit 2,1 Promille intus frontal gekracht. Im Rausch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Auto touchierte eine Hausmauer ...