Welche Lifte fahren noch?

Viel Neuschnee in den Bergen. Der Wintereinbruch sorgt noch einmal für Traumbedingungen auf unseren Pisten. Die unerwartet guten Bedingungen können noch vielerorts genützt werden.

Die Rückkehr des Winters bringt weiter perfekte Pistenbedingungen. Doch welche Skianlagen sind im Pongau noch geöffnet bzw. öffnen vor Ostern?

Zauchensee



In Zauchensee/Flachauwinkl bleiben die Liftanlagen weiterhin bis Ostermontag täglich in Betrieb. Von Montag bis Freitag sind in Zauchensee sechs Lifte in Betrieb. Für noch mehr Skigenuss werden am Samstag und Sonntag zusätzlich immer noch die Gamskogelbahn II, die Unterbergbahn I, die Tauernkarbahn und Zauchi's Kinderland geöffnet. Hochbifangbahn in Altenmarkt und die Königslehenbahn in Radstadt sind bereits geschlossen.

...