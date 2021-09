Welcher Weg führt in die Irre? Obstbauer schuf Maislabyrinth in Salzburg

Das Maisfeld in Salzburg-Aigen lädt Familien zu einem Naturerlebnis der anderen Art ein. Die Kinder gehen auf Entdeckungsreise.

Die neue Attraktion beim Beerenstadl von Obstbauernfamilie Lehner an der Aigner Straße in Salzburg ruft bei vielen Besuchern Erinnerungen an die Kindheit wach. "Sie erzählen, dass sie sich früher als Kinder gerne in Maisfeldern versteckt haben", sagt Claudia Mösl, die im Beerenstadl im Verkauf arbeitet. Im Maislabyrinth, das Juniorchef Lukas Lehner im Sommer eröffnet hat, sind die Pflanzen mittlerweile mehr als drei Meter hoch.

"Ein befreundeter Bauer aus Deutschland hat mich auf die Idee gebracht", erzählt Lehner. Seine ...