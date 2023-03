In die "Welt der Gifte" ist eine der giftigsten Schlangen der Welt eingezogen. Innerhalb der EU ist sie nur in diesem Zoo zu bestaunen.

Noch ist der Neuzugang in dem kleinen Zoo in Bergheim kaum größer als ein Regenwurm. Der Blaue Krait ist die neueste Errungenschaft von Tierarzt Nils Kley in seiner "Welt der Gifte". Das Tier zählt zu den gefährlichsten Giftschlangen weltweit. "Er könnte uns jetzt beide locker töten", sagt Kley und holt die Schlange mit einem Schlangenhaken aus ihrer Box.

Tierarzt über Giftschlange: "Ist er nicht süß?"

Der Tierarzt blickt dem Krait fast liebevoll in die Augen. "Ist ...