Weltbekannte Passionsspiele im Hintergrund eines Salzburger Strafprozesses

Die Oberammergauer Passionsspiele, erstmals 1634 in der bayerischen Gemeinde Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) aufgeführt, gelten als wohl weltweit bekanntestes Schauspiel von der Leidensgeschichte Jesu.

Grundsätzlich finden die besagten Spiele alle zehn Jahre statt. Die bislang letzten, für 2020 vorgesehenen Spiele mussten coronabedingt auf 2022 verschoben werden. Zu den 110 Vorstellungen im Vorjahr (Spielplan von Mai bis Anfang Oktober) kamen rund 400.000 Besucher aus aller Welt. Die nächsten Passionsspiele stehen im Jahr 2030 an.

Die berühmten Spiele standen nun am Donnerstag im Hintergrund eines Strafprozesses am Salzburger Landesgericht. Auf der Anklagebank, wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und der betrügerischen Krida, saß ein im Flachgau lebender Deutscher (50). Er führte als Einzelunternehmer eine Touristikagentur - ein großer Kunde von ihm war eine britische Reisegesellschaft.

"Diese Reisegesellschaft bestellte für ihre Kunden bei der Agentur des Angeklagten zwischen April 2017 und Februar 2020 insgesamt 1243 Tagestickets und 2400 Ticket-Arrangements für die Oberammergauer Passionsspiele 2020. Und dafür überwies die besagte Gesellschaft dem Angeklagten im Voraus Anzahlungen in Höhe von insgesamt einer Million Euro", so Staatsanwalt Alexander Winkler. Allein, so Winkler, "hat aber der Angeklagte nach Absage der Spiele 2020 letztlich 500.000 Euro der an ihn überwiesenen Gelder nicht wieder zurückbezahlt, sondern sich selbst und damit zweckwidrig zugeeignet". Was der Staatsanwalt zu Beginn des von Richterin Anna-Sophia Geisselhofer geführten Schöffenverfahrens noch anfügte: "Der Angeklagte hat uns nie gesagt, wofür er die 500.000 Euro jetzt genau verwendet hat."

Der im Flachgau lebende nunmehrige Ex-Unternehmer wies über seinen Verteidiger die Vorwürfe entschieden zurück - auch jenen der betrügerischen Krida, wonach der Angeklagte in einem Sanierungsverfahren die Vermögenswerte seiner damaligen Firma falsch angegeben und so Gläubiger geschädigt habe. Unter anderem betonte der Verteidiger weiters, dass sein Mandant "enorme Aufwendungen" gehabt habe; letztlich könne ohnehin nur ein Sachverständiger nachvollziehen, wofür die Gelder aufgewendet worden seien.

Der Prozess wird am Donnerstag aller Voraussicht nach vertagt.