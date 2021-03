Weltcup-Rennen bringen in Saalbach einen Schub an Euphorie

Die Glemmtaler bekamen gegen Ende eines trostlosen Winters wieder was zu tun. Hinter dem Weltcup steckt eine logistische Meisterleistung.

Just in dem Moment, als die PN beim Lokalaugenschein am Zwölferkogel Bartl Gensbichler zum Foto bitten, schwingt dahinter der regierende Doppelweltmeister ab. Vincent Kriechmayr nutzt mit dem gesamten ÖSV-Speedteam den Heimvorteil, um sich an die Piste zu gewöhnen. Und zögert nicht lang, zwischen den Trainingsläufen mit dem Hinterglemmer Landesskipräsidenten in die Kamera zu lächeln.

Das war am Donnerstag voriger Woche. Dieser Tage wird es wieder ernst am WM-Hang von 2025. Sofern das Wetter das Programm nicht durcheinanderwirbelt, heißt ...