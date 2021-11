Weltenbummler Joe Pichler: "Wenn ich zurückkomme, ist Corona hoffentlich vorbei"

Eineinhalb Jahre bremste Corona den Salzburger Weltenbummler Joe Pichler. Nun bricht er nach Südamerika auf. ohne zu wissen, welche Grenzen offen stehen.

Wenn Josef "Joe" Pichler am Samstag in Frankfurt in das Flugzeug steigt, dann tut er das für seine Verhältnisse ziemlich planlos. Denn bis auf sein Flugziel - die kolumbianische Hauptstadt Bogotá - weiß er nicht wirklich, wie seine Südamerika-Reise schlussendlich verlaufen wird.

Joe Pichler ist gebürtiger Lungauer und bereist mit Ehefrau Renate seit mehr als 30 Jahren regelmäßig auf einem Motorrad die Welt. Und auch wenn es die bereits fünfte Reise nach Südamerika sein wird, ...