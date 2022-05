Weltkugel kehrt zurück nach Salzburg

Die Weltzeituhr ist am Montag wieder an ihren Platz vor der Nationalbank in der Salzburger Neustadt zurückgekehrt. Die "eiserne Weltkugel" galt jahrelang als eine Art Wahrzeichen des Andräviertels. Unbekannte hatten die Kugel kurz vor dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie stark beschädigt. Sie wurde abmontiert und restauriert. Handwerker der Firma Neudecker in Köstendorf entfernten die Deformierungen und vergoldeten die Kontinente. Am Montag wurde die 500 Kilo schwere Weltuhr mittels Kran nun wieder an ihren angestammten Platz in der Franz-Josef-Straße aufgestellt. Bilder: ...