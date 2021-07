Weltmeistertitel für Laurenz Haselberger

Schon als Neunjähriger wusste Laurenz Haselberger: "Ich werde Weltmeister!" Jetzt hat sich sein Traum erfüllt. Der für den Seehamer Segelclub startende 16-Jährige holte sich in Holte (Dänemark) überlegen den Weltmeistertitel in der Nachwuchsklasse Zoom8. Haselberger gewann vier von acht Wettfahrten und zeigte vor allem bei Leichtwind seine Stärke. Die große Konkurrenz aus Skandinavien hatte das Nachsehen. In der Gesamtwertung summierte sich sein Vorsprung auf 14 Punkte zum schwedischen Silbermedaillengewinner. Der Seehamer Segelclub plant schon die Willkommensfeier, zu der sich auch ...