Weltweites Unikum beim Oldtimer-Treffen in Abtenau

Abtenau war am Wochenende ein Mekka für Oldtimer-Liebhaber beim zweiten Treffen der "VW-Klassiker auf der Postalm".

Klaus Robitsch ist eigens vom Neusiedler See nach Abtenau zum Oldtimer-Treffen angereist. Kein Wunder, denn er ist mehr als stolz auf seinen 48 Jahre alten Postbus.

"Ich habe ihn 1979 als 30-Jähriger um 800 Schilling gekauft. Mittlerweile bekomme ich Angebote bis zu 300.000 Dollar. Auch das Technische Museum hat schon angefragt, ob ich ihn hergebe. Aber ich verkaufe nicht, denn dieser VW-Bus ist der einzige, den es noch weltweit gibt", sagt der Burgenländer. Mit 80 bis 90 km/h Höchstgeschwindigkeit ist der Bus zwar nicht der Schnellste, aber eine Rarität. "In Summe gab es nur fünf Stück weltweit. Dieser hier war laut Fahrtenbuch 18 Jahre lang für Bergbauern und Touristen auf der Zillertaler Höhenstraße unterwegs", so der Oldtimer-Liebhaber.

Über 100 Klassiker waren zu bewundern

Nicht nur der Postbus von Robitsch konnte bewundert werden, sondern über 100 Klassiker waren am Wochenende in Abtenau und auf der Postalm unterwegs. Das schlechte Wetter konnte die Liebhaber nicht abschrecken. Riesenandrang gab es auch beim Benefizlos-Bulli. Durch den Erlös des Losverkaufs und der Benefiz-Ausfahrt konnten 1000 Euro für in Not geratene Familien an die "Abtenauer Königsreiter" übergeben werden.

Am Sonntag gab es noch einen Oldtimer-Frühschoppen, bevor sich die Teilnehmer wieder auf den Heimweg machten. Ob die ursprünglich im Zwei-Jahres-Turnus geplante Veranstaltung 2021 wieder stattfinden wird, ist laut den Veranstaltern noch ungewiss. Mehr Fotos finden Sie unter www.sn.at/chronik.