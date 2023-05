Wen möchten die Tennengauer SPÖler als Bundesvorsitzenden?

Auch unter den Tennengauer SPÖ-Mitgliedern laufen die Diskussionen, wer am besten als Bundesvorsitzender geeignet sei. Die TN haben sich von Puch bis Annaberg umgehört.

Kandidat Andreas Babler stellte am vergangenen Donnerstag seine Vvisionen für die Partei im vollbesetzten Rupert Gwölb des Hofbräus Kaltenhausen vor.

Mehr als eine Stunde lang präsentierte Andreas Babler am vergangenen Donnerstag sich und seine Visionen den Salzburger SPÖ-Mitgliedern im voll besetzten Ruperti-Gwölb des Hofbräus Kaltenhausen. Am Tag darauf machte der Traiskirchner Bürgermeister noch in der Stadt Salzburg Station, ebenso wie einen Tag später sein Konkurrent um den SPÖ-Parteivorsitz, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Die gerade laufende Mitgliederbefragung soll bis zum Sommer die umstrittene Frage nach dem SPÖ-Bundesvorsitz klären.

Schon Mitte März hatte der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) seine Präferenz für Doskozil öffentlich gemacht: "Ich mag seine Ansätze im Burgenland, er ist, denke ich, am besten dazu geeignet, die Partei wieder zu einen und nach vorn zu bringen." Babler wäre seine zweite Wahl: "Er ist ein super Bürgermeister, aber es gibt eben auch andere Argumente."