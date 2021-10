Wendemanöver vor Baustelle in Lofer - Lenkerin schwer verletzt

Ein Wendemanöver vor einer Tunnelbaustelle in Lofer hat am späten Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 19.45 Uhr auf der B 178 in Lofer. Eine 36-jährige Deutsche war mit ihrem Pkw in Richtung Waidring (Tirol) unterwegs. Kurz vor einer Baustelleneinrichtung beim Ostportal des Lärchbergtunnels wollte die Autofahrerin umdrehen. Dabei übersah sie den nachfolgenden Pkw eines 42-jährigen Oberösterreichers.

Dieser prallte mit seinem Wagen in die linke Seite des Autos der Deutschen. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung vom Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Oberösterreicher wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung zur Kontrolle in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Ein Alkotest bei der Frau konnte aufgrund der Verletzung nicht durchgeführt werden, bei dem Mann verlief der Alkotest negativ (0,0 Promille).

An den Aufräumungsarbeiten war die FFW Lofer mit 53 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen beteiligt. Die B 178 war für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt. Anschließend wurde eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.