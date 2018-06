Maria Haderer kämpft seit Jahren für mehr Unterstützung für pflegebedürftige Kinder. Das Land gesteht größeren Bedarf ein.

Als Lisa (Name geändert) den epileptischen Anfall bekommt, weiß jeder, was zu tun ist. Während Pflegerin Maria Haderer ein Medikament vorbereitet, hält die Mutter das 21 Monate alte Kind in den Armen und redet beruhigend auf es ein. Wenn ein Anfall beginnt, weiß die Familie nie, was sie erwartet. Mindestens zehn Krampfanfälle hat das Kind jeden Tag. Dieses Mal ist er heftig.