Wenig Schlaf und viel gute Laune

"Die Dorfer": Sie sind Österreichs schärfste Showband und feiern nun ihren 30. Geburtstag.

"Drei Tog gemma nimma Hoam": So lautet der Titel eines der bekanntesten Hits der Band "Die Dorfer". Für die Musiker selbst traf dies jedenfalls oft genug zu, denn Auftritte an drei aufeinander folgenden Tagen in unterschiedlichen Orten gehören für die Musiker zum Alltag. "Zu Spitzenzeiten kamen wir schon auf 120 Auftritte im Jahr", erzählt Jürgen Göttlich, Dorfer-Gründer und Bandleader. Und das etwa nicht hauptberuflich, sondern zusätzlich zur "normalen" Erwerbstätigkeit.

Ein Spagat, den viele auf Dauer nicht schaffen können ...