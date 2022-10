Höhepunkt der Corona-Herbstwelle in Salzburg überschritten

Das Infektionsgeschehen geht in Salzburg zurück. Laut Landesstatistik ist der Höhepunkt der Herbstwelle nun überschritten. Darauf weisen auch die Abwasserdaten hin.

Die Corona-Herbstwelle flaut ab, meldet Landesstatistiker Gernot Filipp. "Was sich vor einer Woche bereits abgezeichnet hat, haben wir nun schwarz auf weiß: das Infektionsgeschehen geht kontinuierlich zurück."

Auch in den Spitälern sei diese Entwicklung bereits zu bemerken - wenn auch verzögert. Derzeit müssen 87 Covid-Patienten in Salzburgs Krankenhäusern behandelt werden, davon zwei auf der Intensivstation.

Abwasserdaten zeigen gleiche Entwicklung

Auch die Abwasserdaten in Salzburg weisen darauf hin, dass die Corona-Herbstwelle überstanden sei, sagt der Statistiker "Wir werden voraussichtlich in zwei Wochen das Ausgangsniveau erreichen", sagt Filipp. Das sei aber kein Grund zur vorschnellen Freude, sondern "Ansporn weiterhin vorsichtig zu sein, den Hausverstand einzuschalten - vor allem wenn es um Maske tragen und Abstand halten geht - und mit einem bestmöglichen Impfschutz in Richtung Winter zu gehen.".

In der ersten Hälfte des Oktobers wurden laut Landesstatistik über 12.500 Impfungen verabreicht - so viele wie im gesamten September. "20.000 Impfungen halte ich in diesem Monat noch für erreichbar", sagt Impfkoordinator Rainer Pusch. "Momentan sind es überwiegend Viertimpfungen, die verabreicht werden. Dabei ist meistens der Variantenimpfstoff BA.4/5 gewünscht. Offensichtlich haben wirklich viele darauf gewartet."