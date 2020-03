Weniger Kontakte: Salzburger Straßenreinigung setzt in der Coronakrise auf fixe Zweier-Teams

In den Autos ("Saugis") sind nur noch zwei Mitarbeiter unterwegs. Dadurch wird der Mindestabstand eingehalten. Viele Mitarbeiter sind derzeit in Bereitschaft und versehen Dienst im städtischen Bauhof.

Weniger Menschen auf den Straßen und Plätzen in der Stadt Salzburg. Das heißt automatisch weniger Müll im öffentlichen Raum. Die Straßenreinigung der Stadt ist trotzdem gefragt: Die Straßen müssen gesäubert und auch die Mistkübel an Bushaltestellen und auf Plätzen müssen geleert werden. Seit Wochenbeginn hat der städtische Bauhof die Leistungen angepasst: In den Autos der Straßenreinigung ("Saugis") sind nur mehr jeweils zwei Personen unterwegs. Der Mindestabstand während des Transports und auch während der Arbeit wird dadurch eingehalten. Außerdem arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fixen Teams, um den Kontakt möglichst gering zu halten.

Personelle Kapazitäten können rasch wieder hoch gefahren werden

Rund die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist im Dienst auf der Straße unterwegs. Sie kümmert sich um die Sauberkeit im öffentlichen Raum und repariert kaputte Verkehrszeichen. Die übrigen Mitarbeiter sind auf Bereitschaft oder versehen Dienst im städtischen Bauhof. Die personellen Kapazitäten können rasch wieder auf 100 Prozent aufgestockt werden. Zudem ist man auch für einen Wetterumschwung mit Schneefall oder Eisbildung jederzeit gewappnet.

"Der städtische Bauhof bleibt ein zuverlässiger Partner"

Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold: "In diesen Zeiten, die für uns alle neu und außergewöhnlich sind, bleibt auch der städtische Bauhof ein zuverlässiger Partner. Die Teams der Straßenreinigung sorgen weiter für saubere Straßen und Plätze. Ich danke den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für uns in der Stadt unterwegs sind."

