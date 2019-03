Weniger Plastik: Glashalme in St. Virgil

Das Bildungshaus im Salzburger Stadtteil Aigen setzt auf Plastik-Vermeidung.

Aigen. Service-Mitarbeiter Amir Kholozai hält sie in die Kamera: die Trinkhalme aus Glas, auf die das Bildungshaus St. Virgil seit Kurzem setzt, um Plastik zu vermeiden. Die Halme stammen von einem schwedischen Unternehmen, werden in Deutschland produziert, sind wiederverwendbar und spülmaschinenfest. Rund 700 Gastronomen vertrauen bereits auf die Trinkhalme. "Sie kommen auch bei unseren Gästen gut an", sagt der Lehrling im dritten Lehrjahr aus Afghanistan.