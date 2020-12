Weniger Verkehr: Luftwerte in Salzburg so gut wie nie seit Messbeginn - Tempo 80 wackelt

Das Land hat heuer rund 15 Prozent weniger Fahrzeuge gezählt. Die Luftqualität hat sich verbessert. Das könnte für Tempo 80 auf der Westautobahn Folgen haben.

Die meisten Jahresbilanzen dürften heuer negativ ausfallen. Diese kann sich sehen lassen: Die Daten des Messnetzes des Landes zeigen, dass die Konzentration von Schadstoffen in der Luft heuer so niedrig ist wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Beim Feinstaub (PM10) wurden maximal drei Tage mit einer Grenzwertüberschreitung registriert - in Tamsweg. Am Rudolfsplatz und im Lehener Park in Salzburg lag an je zwei Tagen der Mittelwert über der Norm, am Mirabellplatz sowie an der B159 in Hallein an einem ...