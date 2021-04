Wenn Corona nicht aufhört: Drei Salzburger berichten über Long-Covid

Long-Covid-Patienten kämpfen nach Monaten noch mit Beschwerden. Drei Salzburger schildern ihre Situation, die selbst ihr Umfeld teils nicht ernst nimmt.

Nach 500 Metern ist für Karin Mitter derzeit Schluss. So weit kommt die 58-Jährige aus Werfen an guten Tagen zu Fuß mit ihren Hunden, bevor sie nicht mehr kann. Dann fängt ihr Herz an zu rasen, sie wird atemlos, muss sich hinlegen. "An manchen Tagen sind sogar 300 Meter zu viel. Danach liege ich im Bett und bekomme Fieber."

Karin Mitter leidet seit Monaten an Symptomen einer Coronainfektion. "Long Covid" nennt man es, wenn zwölf Wochen nach Ausbruch ...