Wenn das Internet zur Qual wird

Hasspostings oder Stalking via SMS, Mail und Chatnachrichten. "Cybermobbing" bei Kindern nimmt rasant zu. Mit dem Programm "Click & Check" versucht der Kriminaldienst im Bezirk gegenzusteuern.

Facebook, Instagram oder WhatsApp - für Jugendliche gehören diese sozialen Medien zum Alltag. Egal, ob nach dem Aufstehen, im Bus oder in der Pause - sie sind online. Auf diesen Plattformen findet aber oft Mobbing unter Jugendlichen statt. "Click & Check" heißt das Präventionsprogramm des Bezirkskriminaldienstes im Pongau, das an den Schulen gestartet wurde: "Wir haben für die unterschiedlichsten Altersgruppen verschiedene Programme", sagt Ernst Höllwart. Er ist im Bezirk der zuständige Kriminalbeamte und derzeit in verschiedenen Schulen unterwegs: "Es geht ...