Wenn der geliebte Mensch verschwindet

Immer mehr Menschen leiden an Demenz. Zumeist dauert es viel zu lange, bis Betroffene eine Diagnose und Angehörige Unterstützung erhalten.

Wenn die Schuhe in den Kühlschrank geräumt werden oder der Großvater nachts plötzlich mit Mantel und Hut im Gang steht, weil er einkaufen möchte - Angehörige von dementen Menschen können von solchen Ereignissen erzählen. Doch wie damit umgehen?

Vergesslichkeit allein sei noch kein Grund zur Sorge - höchstens ein Ärgernis, so die Gerontologin Konstanze Hilzensauer. Wenn man immer wieder sein Handy sucht, einem der Name einer Nachbarin nicht gleich einfällt oder wenn man einmal einen Termin beim Zahnarzt vergisst, machen sich viele Sorgen, ob das Vergesslichkeit oder erste Anzeigen von Demenz sein könnten. Erste Anzeichen einer Demenz könnten aber sein, wenn man sich gar nicht mehr daran erinnert, einen Arzttermin überhaupt ausgemacht zu haben.

Demenz ist eine stark tabuisierte Erkrankung, die vielfach zu spät erkannt wird - oder vielleicht nicht erkannt werden möchte. Die Pfarrwerfenerin Theresa Schiestl organisierte über das Katholische Bildungswerk Salzburg ein breit gefächertes Bildungsangebot für Angehörige im Pongau: "Im Freundes- und Bekanntenkreis habe ich zum Thema eine starke Überforderung wahrgenommen. Viele wissen nicht, wie man sich Hilfe holen kann. Dazu ist es nicht einfach zu verstehen, was Menschen mit Demenz bewegt und was ihr Handeln bestimmt." Aber das Verstehen ist der Schlüssel in die Welt eines Menschen, der nicht "nur vergesslich" ist.



"Viele wollen es lange nicht wahrhaben"

"Ich habe lange einfach beobachtet, dass etwas mit meinem Mann nicht mehr stimmt", schildert Anna Burger ihre Situation und dass die meisten ihrer Familienangehörigen das nicht wahrhaben wollten. "Er hatte so ein gutes Orientierungsvermögen und es fing damit an, dass er immer in falsche Richtungen unterwegs war. Und kein Einsehen hatte, er wurde immer sturer. Er stand plötzlich um Mitternacht auf und zog sich an. Ständig waren die Dinge an falsche Plätze verräumt." Bei ihr dauerte es gut fünf Jahre, bis sie endlich Hilfe in Anspruch nahm. Trotzdem hat sie ständig ein schlechtes Gewissen, weil es zu Hause nicht mehr ging: "Man schafft das einfach nicht mehr. Lange wollte ich mir das nicht eingestehen."

Mit einer Demenz können auch Persönlichkeitsveränderungen einhergehen, erklärt Hilzensauer, und so entstehen für Angehörige viele unterschiedliche Herausforderungen und Belastungen: "Wichtig ist, dass Angehörige ihre eigenen Grenzen erkennen, sich dabei kein schlechtes Gewissen machen, sondern sich die diversen Belastungen im Alltag aufteilen und Unterstützung aktiv annehmen. Beispiele dafür wären Selbsthilfegruppen, die Einbindung des sozialen Umfelds, die Inanspruchnahme von Beratungen, Entlastungsmöglichkeiten durch Institutionen oder auch Kursangebote und Trainings für Angehörige, wie sie etwa die ÖGK und das Hilfswerk anbieten. Dort werden unter anderem Tipps und Tricks für den Alltag und eine einfühlsame Kommunikation vermittelt und ausprobiert. So wird etwa darauf eingegangen, dass man Streit mit Menschen mit Demenz unbedingt vermeiden und stattdessen versuchen sollte, empathisch zu sein und sich in die Gefühlswelt und die Bedürfnisse der Betroffenen hineinzuversetzen." Angehörige sollten sich selbst immer wichtig nehmen und auf sich achten, betont Hilzensauer, "denn geht es den Angehörigen gut, geht es auch den Menschen mit Demenz gut". Entgegen der Meinung mancher betroffener Angehöriger ist die Krankheit nicht heilbar: "Man verliert den geliebten Menschen jeden Tag etwas mehr."

Wie sich etwa Symptome einer Demenz anfühlen, das kann man bei verschiedenen Stationen eines Demenzparcours des Katholischen Bildungswerkes praktisch erleben. "So versteht man plötzlich, warum Demenzkranke oft mit den Fingern essen. Wenn man Bescheid weiß und sich sogar in die Zeitschleife des Betroffenen begibt, dann hilft es allen", meint Theresa Schiestl.



Rechtzeitige Hilfe bei Demenz

Pflegeberatung des Landes in St. Johann: Kostenlose Schaltstelle, Aufklärung und Hilfe bei Demenz. Tel. : +43 662 8042-3696, Mo., Do., Fr., 8-12 Uhr und nach Vereinbarung. Es beraten DGKP Marlene Pichler und DGKP Eva Schaupper.



Angehörigenkurs Demenz

Ein kostenloser Kurs findet am 16. und 30. Juni (15-18 Uhr) im Seniorenhaus St. Cyriak, Pfarrwerfen, statt. Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung per Tel: 05 0776-179000 oder Mail: demenzservice@oegk.at nötig.