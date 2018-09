Wenn die Gletscher schwinden und die Berge bröckeln

Der Klimawandel hat auch in großen Höhen Auswirkungen. Das Schmelzen der Gletscher und Felsstürze bescheren Bergsportlern neue Gefahren.

100 Kubikmeter an Geröll, Schutt und Baumstämmen, die eine längere Sperre samt Aufräumarbeiten auf der Dientner Landesstraße im Frühling verursachten. Ein gewaltiger Felssturz, der 2017 die Liechtensteinklamm-Sperre mit einer aufwendigen Sanierung von gut drei Mio. Euro nach sich zog. Tonnen von Gestein, welche die Straße bei Pöham im Fritztal verlegten. Eine bröckelnde Bischofsmütze oder ein Steinschlag im Hochkönigmassiv: Die Beispiele sind zahlreich und scheinen sich zu häufen.

"Durch den Klimawandel gibt es eine Veränderung des Felsgesteins", sagt Geologe Wolfgang Gadermayer. "So kommt es in bestimmten Bereichen zu vermehrtem Steinschlag oder Felssturz. Zumeist wird das jedoch genau von Geologen beobachtet wie etwa auf der Bischofsmütze oder am Kitzsteinhorn, wo auch bauliche Maßnahmen getroffen werden, um die Pistenbereiche zu sichern. Aktuell geht etwa im Obersulzbachtal ein Hangbereich ab, durch ein verstärktes Geschiebe kommt es dort zu einer größeren Murentätigkeit. Bereits vor Jahren gab es da allerdings schon massive Schäden durch Muren."

Auf den Gletschern sind die Veränderungen besonders sichtbar. Dort ist das Festgestein über Jahrhunderte kühl unter dem Eis gelegen. Durch die nun wärmeren Temperaturen wird es freigegeben. Das Schmelzwasser sickert in die Tiefen und gefriert dort wieder. Das Eis dehnt sich aus und treibt damit Risse in den Untergrund. Dieser Wechsel geschieht mehrfach, und dann können auch größere Felsstürze passieren.

Das kommt in den Hohen Tauern häufiger vor als in den Kalkalpen, weil im Hauptkamm der Permafrost noch stärker aufweicht, wenn es warm ist.

"Im August ist auf unseren höchsten Bergen der Schnee rapide geschmolzen", so Daniel Breuer, Bergführer in Neukirchen. "Gefühlt geht es mit der Gletscherschmelze immer schneller voran." Problematisch werde die Situation für Bergsteiger erst in den kommenden Wochen mit dem ersten Schnee: "Weil dieser die Gletscherspalten dann verdeckt und Spaltensturz ein großes Thema werden wird."

Gerade am Großvenediger sei die Situation beim Aufstieg von der Prager Hütte problematisch, "aber auch auf unserer Seite".

Mit Windverfrachtungen könne die Situation sehr tückisch werden, deshalb seien eine Gletscherausrüstung und gute Kenntnisse in der Spaltenbergung extrem wichtig. Allgemein gebe es mehr Gletscherspalten als all die Jahre zuvor. "Massiv zugenommen hat auch der Steinschlag bei Hochtouren wie bei der Venediger-Nordwand. Dort rumpelt es derzeit im Minutentakt." Gefährlich sei auch das Blankeis und die damit gegebene Abrutschgefahr: "Da sind teilweise fast Eiskletter-Erfahrungen nötig", so Breuer.

Seit 2001 gibt es auf der Bischofsmütze eine Messreihe, bei der die Spalten millimetergenau vermessen werden. Dort donnerten 1993 bekanntermaßen 250.000 Tonnen Gestein beziehungsweise 100.000 Kubikmeter bei zwei großen Felsstürzen ins Tal. Niemand wurde verletzt, allerdings änderte der markante Berg sein Aussehen und das lose Material richtete in Form von Muren im Tal Sachschaden an. Seither steht der markante Berg unter Beobachtung, um neue Ereignisse so gut wie möglich voraussagen zu können. Derzeit ist dieser Hotspot nicht gefährlich, obwohl es an der Ostseite labile lose Schuppen mit teilweise 10.000 Kubikmetern gibt. Hier bestehe aber keine konkrete Gefahr für Menschen, höchstens im Winter auf der Skiroute ins Stuhlloch, so Geologe Gerald Valentin.



Insgesamt 70 Messstellen im Bundesland Salzburg

Ein weiterer Hotspot ist auch der Ingelsberg in Bad Hofgastein. Hier lauern lose Felsbrocken oberhalb der Ortschaft, der Berg wurde daher von den Geologen komplett mit elektronischen Sensoren ausgestattet: "Die Daten können wir live abrufen. Falls sich der Berg außerhalb der festgelegten Toleranz bewegt, bekommen wir ein SMS aufs Handy, um in einem Notfall die Menschen warnen und den Evakuierungsplan aktivieren zu können."

Landesgeologe Rainer Braunstingl zu den Klimaveränderungen: "Vermurungen nach Starkregen wie etwa heuer in Saalbach-Hinterglemm hat es allerdings schon 1956 gegeben. Doch damals gab es dort keine Bewohner und keine Infrastruktur und so auch keine solchen Schäden."