Wenn die Goaßln endlich wieder knallen

Ab dem 26. Dezember wird wieder "aufdraht". Das Rupertigau-Preisschnalzen findet aber nicht statt.

Bereits zum zweiten Mal in Folge muss das Rupertigau-Preisschnalzen aufgrund der Coronapandemie verschoben werden.

Das schmerzt. Das "Aufdrahn" ihrer Goaßln lassen sich an die 2200 aktive Schnalzerinnen und Schnalzer - Alt und Jung - trotzdem nicht nehmen. "Wir brennen schon darauf, endlich wieder die Goaßln schwingen zu können", sagt Toni Langwallner aus Viehhausen. Er ist 2. Vorsitzender der Schnalzervereinigung Rupertiwinkel.

Das Preisschnalzen mit 140 Allgemeinen und etwa 80 Jugendpassen findet im Februar 2023 in Waging am See statt. Sich zu messen, dazu wird es - aus heutiger Sicht - die Möglichkeit bei den einzelnen Gebietsschnalzen geben. Jenes in Wals-Siezenheim wird von der Schnalzergruppe Wals ausgetragen und findet am Sonntag, dem 13. Februar, statt.

Auch im bayrischen Rupertigau sind Gebietsschnalzen rund um den "Schnalzersonntag", dem 20. Februar 2022, etwa in Surheim und Ainring geplant. "Das alles passiert in Eigenverantwortung der einzelnen Passen", sagt Rudolf Roider, 1. Vorsitzender der Schnalzervereinigung.

Der Kirchanschöringer ist mit dem Brauchtum des Schnalzens groß geworden. Die ersten Schnalzer mit der Goaßl lernte er von seinem Opa. Heute ist der 40-Jährige, der 1990 in der Jugendpass begann, nicht mehr aktiv. Dafür hofft er auf seine zwei Buben (7 und 4 Jahre) sowie Tochter Lena (5), die bald in seine Fußstapfen treten könnten.

War im Vorjahr lockdownbedingt nicht einmal das Trainieren möglich, wird das heuer normal vonstatten gehen. "Das ist besonders wichtig, um die Jugend bei der Sache zu halten", sagt Roider.

2021 fand lediglich am Schnalzersonntag, dem letzten Sonntag vor Faschingsende, ein Sternschnalzen aus allen Richtungen des Rupertigaus statt. Für das große Preisschnalzen wurde sogar eine Online-Version diskutiert. Fazit im Vorstand lautete unisono, dass es sich hier um eine Brauchtumsveranstaltung handelt, die seit Generationen "live" mit viel Publikum durchgeführt wird. So soll es auch weiterhin sein, womit die nächste Austragung im Februar 2023 in Waging über die Bühne gehen wird.

Eine Anekdote am Rande: 2020/21 stellte sich im März noch einmal der Winter mit Massen an Schnee ein. "Die Schnalzer konnten den Winter nicht vertreiben", sagt Rudi Roider.

So weit soll es im Winter 2021/22 freilich nicht kommen. "Unser Feuer brennt schon", bringt er es, genauso wie sein Salzburger Kollege Toni Langwallner, auf den Punkt. "Alle sind heiß aufs Schnalzen."

Und selbstverständlich auch auf einen Wettkampf, der sich nun im Kleinen bei den Gebietsschnalzen abspielen wird. "Unser Vorschlag an die austragenden Passen und Gemeinden ist, diese so spät wie möglich zu veranstalten." Bei den sieben Gebietsschnalzen messen sich die Passen einer zusammengefassten Region. In Bayern schnalzen die Ainringer den besten Takt, "die Latte mit den Passen in Gois, Siezenheim, Wals und Viehhausen liegt hoch".

Stolz ist der Kirchanschöringer allemal über das trachtige Auftreten aller Passen drent und herent: "90 Prozent kommen mit Lederhose, sauberem Hemd und im Dirndl." Ob das adrette Aussehen auch schon beim Anschnalzen am 26. Dezember gefragt ist, bleibt offen. Jedenfalls endet das gelebte Brauchtum diese Saison am traditionellen Schnalzermontag, dem 21. Februar 2022, wo Rudi Roider seit jeher bei seinen Nachbarn in Wals-Siezenheim seine Goaßl schwingt: "Oane, zwoa, dahi geht's!"