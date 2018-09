Wenn die Mama von 13 Kindern in Pension geht - eine Kinderdorf-Mutter erzählt

Geht das eigentlich? Bei Romy Brandstetter ist es 2019 so weit. Nach fast vierzig Jahren zieht sie im kommenden Jahr aus dem Kinderdorf in Seekirchen aus. Abschiedsschmerz inklusive.

Es ist ein sympathisches Durcheinander, das einen in der Küche von Romy Brandstetter erwartet. Auf den ersten Blick ist klar, dass hier Kinder zu Hause sind und viel Lebenslust. Nicht zu vergessen, Zwergspitz Spiky. Seit 1980 ist das SOS-Kinderdorf in Seekirchen ein zweites Zuhause für die gebürtige Oberösterreicherin. Hier hatte sie als Kinderdorf-Mutter bisher 13 Kinder in ihrer Obhut. Derzeit lebt sie mit drei Buben im Alter von drei, neun und 16 Jahren sowie einem Mädchen (14) hier. 2019 steht der Abschied bevor.