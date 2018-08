Wenn es am Ende des Sommers bereits kräftig herbstelt

Der Bauernherbst freut Einheimische, Touristen und Touristiker gleichermaßen. Seit 1996 sind in den Monaten September und Oktober die Nächtigungen um 40 Prozent gestiegen.

Vor 23 Jahren hat der Bauernherbst im Flachgau seinen Ausgang genommen. Mittlerweile gibt es bereits 75 Bauernherbst-Orte im ganzen Land Salzburg. Neu dabei ist in diesem Jahr die Flachgauer Gemeinde Straßwalchen. Am 26. August erfolgt der offizielle Startschuss zum Salzburger Bauernherbst 2018. Bis einschließlich 4. November stehen dann rund 2000 Veranstaltungen auf dem Programm, bei denen insgesamt wieder mehr als 500.000 Besucher erwartet werden. Den Auftakt im Flachgau macht am Sonntag der "Motorfreie Tag" rund um den Obertrumer See, der bei gutem Wetter Tausende Besucher anlockt.

Für Franz Federspieler, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Obertrum, wirkt sich der Bauernherbst vor allem auf das Tagesgeschäft aus. "Wir setzen auf den Tagestourismus, wir haben kein Hotel im Ort. Der Motorfreie Tag ist eine Riesen-Geschichte, aber es fehlen die Anschlussveranstaltungen." Anders sieht das Renate Schaffenberger vom Tourismusverband Seeham: "Für uns ist der Bauernherbst enorm wichtig für die Monate September und Oktober. Viele Individualgäste kommen zu uns und freuen sich, dass sich so viel tut." Rund 70 Veranstaltungen - von der Sagenwanderung bis zum Holzstöcklbauen - würden in diesen zwei Monaten angeboten. "Im Oktober sind in Deutschland Herbstferien und die Gäste wissen unser Angebot sehr zu schätzen", so Schaffenberger. Es sei auch wichtig, die ländliche Tradition ins Blickfeld zu rücken und den Gästen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. "Die Seehamer Bevölkerung ist in den Bauernherbst eingebunden und legt sich gewaltig ins Zeug, was die Bauernherbstdekoration betrifft, heuer zum Thema Wasser", so Seehams Tourismusverbandschefin. Die örtlichen Betriebe hätten in den vergangenen Jahren viel investiert und freuen sich nach einem starken Sommer auf eine gute Herbstsaison.

Seit Anbeginn beim Bauernherbst dabei ist die Gemeinde Faistenau. Seit 15 Jahren betreut Roswitha Winkler vom Tourismusverband den Bauernherbst. "Unser großes, alljährliches Fest ist vor allem wichtig für den Dorfzusammenhalt, fast alle Vereine sind involviert. Da steckt sehr viel Aufwand dahinter, das sieht man auch an der Ortsdekoration", so Winkler. Vom Engagement der Einheimischen profitieren auch die Gäste, die sich über weitere Bauernherbstveranstaltungen wie Trakei-Treff oder Leonhardi-Ritt freuen. "In den Nächtigungszahlen ist der Bauernherbst nicht so leicht messbar, aber es sind sicher 200 bis 300 zusätzliche Nächtigungen im Ort und natürlich viele Tagesgäste."

Dass der Bauernherbst eine hohe Wertschöpfung mit sich bringt, wurde bei der Auftaktpressekonferenz in der Stiegl-Brauwelt in Salzburg betont. "Der Salzburger Bauernherbst ist ein perfektes Beispiel, wie Landwirtschaft und Tourismus wechselseitig voneinander profitieren können", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer. 14.000 aktive Teilnehmer im ganzen Land würden die tiefe Verankerung in der Salzburger Bevölkerung zeigen. Diese reicht von den Bäuerinnen und Bauern über die vielen Gastronomie- oder Handwerksbetriebe bis hin zu den Brauchtumsvereinen in den Gemeinden. Haslauer: "Für mich ist das der wichtigste Erfolgsfaktor: Der Salzburger Bauernherbst ist keine Inszenierung, sondern gelebtes Brauchtum." Das schlage sich auch in den Gästezahlen nieder. Vergleicht man die Zahlen in den Monaten September und Oktober aus dem Vorjahr mit jenen aus dem ersten Bauernherbst-Jahr 1996, ergibt sich in diesen 23 Jahren ein Zuwachs von über 40 Prozent bei den Nächtigungen. "Die Ankünfte konnten wir in dieser Zeit sogar verdoppeln", sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG). In der Entwicklung des Salzburger Landes hin zu einer touristischen Ganzjahresdestination nehme der Bauernherbst damit eine ganz zentrale Rolle ein.

Eine Gästeumfrage hat ergeben, dass der Salzburger Bauernherbst die bekannteste touristische Produktmarke im Salzburger Land ist - die Hälfte aller Urlauber kennen ihn. Jeder zehnte Gast will in seinem Urlaub eine Brauchtumsveranstaltung besuchen und die regionalen Gepflogenheiten besser kennenlernen.

Der Bauernherbst zieht auch immer jüngeres Publikum an. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind Volkskultur und Brauchtum wieder gefragt.



Landjugend konzipierte eigenes Brettspiel

Das bestätigt auch Johanna Schafflinger, Landesleiter-Stellvertreterin der Salzburger Landjugend. "Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind mit voller Begeisterung dabei, wir haben 7500 Mitglieder im ganzen Land - Tendenz steigend. Die einzelnen Ortsgruppen engagieren sich stark bei den verschiedenen Veranstaltungen, gestalten die Erntekrone oder organisieren Feste. Darüber hinaus prägen wir in diesem Jahr das Bild des Salzburger Bauernherbstes ganz besonders mit." Die Landjugendgruppen prämieren gemeinsam mit der SLTG die schönste und kreativste Bauernherbst-Ortseinfahrt des Jahres. Ebenso konzipierte die Landjugend ein Brettspiel, bei dem die Besonderheiten Salzburgs vor den Vorhang geholt und spielerisch das Wissen über geschichtliche Details, unbekannte Sagen und Geschichten rund um Stadt und Land Salzburg, die Gaue und einzelnen Ortschaften vermittelt werden.



Motto 2018: "Altes Handwerk neu entdecken"

Die Verbindung von Tradition und Gegenwart drückt auch das Motto des diesjährigen Bauernherbstes aus: "Altes Handwerk neu entdecken." Viele der rund 2000 Veranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten widmen sich diesem Thema.





Bauernherbst-Feste

Den Auftakt zum Bauernherbst im Flachgau macht der "Motorfreie Tag" rund um den Obertrumer See. Dann gehört die Straße Radfahrern, Skatern, Fußgängern und allen motorfreien Fahrzeugen. Der Motorfreie Tag beginnt am Sonntag, 26. August, um 10 Uhr in Obertrum mit dem Trachten-Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Obertrum; ab 11 Uhr Eröffnung des Bauernherbstes. Über 20 Obertrumer Vereine sorgen für ein buntes Programm. Auch in den Gemeinden Seeham und Mattsee ist für ein vielfältiges Programm gesorgt.



Die Gemeinde Hof feiert ebenfalls am 26. August im Ortszentrum ihr Bauernherbstfest von 9 bis 18 Uhr unter dem Motto "Hoagascht'n im Bauernherbst".



In Faistenau "herbstelt" es beim

23. Bauernherbst Dorffest am 1. und 2. September. Am Samstag beginnt das Fest nach der Vorabendmesse kurz nach 19 Uhr mit dem Umschneiden des Maibaums durch den Heimatverein. Um

20 Uhr Bieranstich. Am Sonntag,

2. September, wird das ganztägige

Dorffest mit Handwerksvorführungen gefeiert.



In Fuschl am See wird am Sonntag, dem 16. September, das Bauernherbstfest mit Erntedankfest und Maibaumversteigerung auf dem Kirchenplatz gefeiert. Für Speis und Trank sorgen die Prangerstutzenschützen und die Bäuerinnen.