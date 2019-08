Was bei einem Blitzunfall zwischen Leben und Tod entscheidet. Und warum die Grundregeln aus der Kindheit nicht mehr gelten.

Zum Verhängnis wurde die extreme Wetterlage am Wochenbeginn einem Landwirte-Ehepaar im Pinzgau. Bei Arbeiten im Feld schlug ein Blitz in der Nähe ein, verletzte die Saalbacher, sie wurden ins Krankenhaus Zell am See geflogen.

Zwei bis drei Todesfälle ...