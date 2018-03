Wenn fremde Pflanzen heimische verdrängen

Drüsen-Springkraut, Riesen-Bärenklau, Nuttall-Wasserpest und Seidenpflanze: Was haben all diese Pflanzen gemeinsam? Alle vier sind Neophyten - also Pflanzen, die von Natur aus nicht in Salzburg vorkommen. Sie sind erst durch den Einfluss des Menschen zu uns gekommen.

SN/lmz sbg Die Fruchtkörper der Seidenpflanze, auch Papageienstrauch genannt.