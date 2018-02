Wenn für Cybercrime das Gefängnis droht

Am internationalen "Safer Internet Day" am Dienstag bekamen 160 Salzburger Schüler in einem Vortrag an der Universität Einblicke in das Strafrecht.

Gespannt folgten die 160 Schüler im Hörsaal 4 im Unipark Nonntal dem Vortrag von Prof. Hubert Hinterhofer.