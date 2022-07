Wenn Gas knapp wird: Stadt Salzburg arbeitet Notfallpläne aus

59 Heizungsanlagen der Stadt Salzburg werden mit Gas versorgt, darunter etliche Schulen und Kindergärten, aber auch die Feuerwehr. Sollte Gas in Richtung Winter wirklich knapp werden, muss irgendwo zurückgesteckt werden.

Die Stadt Salzburg bastelt an Notfallplänen, sollte die Gasversorgung für den Winter nicht sichergestellt werden können. Anfang September soll laut Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) ein Vorschlag für Maßnahmen auf dem Tisch liegen. "Wir schauen, was möglich ist, dass wir für den Fall der Falle gerüstet sind für den Herbst." Derzeit würden die Gasverbräuche analysiert und berechnet, welche Maßnahmen die größte Wirkung hätten und was schnell umgesetzt werden könne, um die Situation zu entspannen. "Aber natürlich gibt es in der Stadt ...