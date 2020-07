In einer Salzburger Konditorei lässt sich die Sehnsucht nach Süßem und nach Urlaub im Süden stillen.

Einen Espresso oder Cappuccino mit einer delikaten Mehlspeise genießen und zugleich in Gedanken eine Reise an die italienische Adria unternehmen. Darauf macht eine Fotoausstellung in der kleinen, feinen Patisserie von Yasmine Scheuringer am Rand der Salzburger Altstadt Lust.

...