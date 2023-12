Wenn Mama oder Papa psychisch krank sind

"Wie aus dem Nest gefallen." So beschreibt Christina ihre Kindheit mit der psychisch kranken Mutter. Nun hilft sie mit dem Verein JoJo Betroffenen.

Papas Seele hat Schnupfen." So lautet der Titel eines Buchs, das auf einem Tisch in den Räumen des Salzburger Vereins JoJo für psychisch belastete Familien aufliegt. Die Salzburgerin Christina weiß gut, wie es sich anfühlt, mit einem psychisch erkrankten Elternteil aufzuwachsen. Sie wurde an der Seite ihrer alleinerziehenden und schwer depressiven Mutter in der Stadt Salzburg groß. Die psychisch kranke Frau musste währenddessen für viele Monate ins Krankenhaus. Kurz vor Christinas 14. Geburtstag starb sie.

Christina beschreibt ihre Kindheit so: "Ich fühlte mich, als wäre ich aus dem Nest gefallen." Hilfe und Unterstützung habe es damals für sie als kleines Kind erst spät gegeben - und es war nie genug. Und genau diese Unterstützung will sie nun betroffenen Kindern zuteilwerden lassen.

Denn der Salzburger Verein JoJo sucht derzeit im Rahmen des Projekts "Peers4Teens" Jugendliche und junge Erwachsene aus psychisch belasteten Familien im ganzen Bundesland. Projektleiterin Viktoria Nindl: "Wir wenden uns an Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, gemeinsam über ihre Situation aufklären und die Zukunft für Betroffene mitgestalten." Eine Aufgabe, die Christina sofort angesprochen hat. Sie selbst sei erst vor zwei Jahren auf JoJo aufmerksam geworden - zufällig im Internet. Damals seien ihr alle möglichen Gedanken durch den Kopf geschossen. "Ich dachte immer, es gibt für Menschen wie mich keine Hilfe. Und außerdem: Was wäre wohl gewesen, wenn ich als Kind Hilfe bei JoJo bekommen hätte?"

Doch Christina schaut nach vorne. Sie ist überzeugt, dass sie nun jungen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen helfen kann. "Ich weiß, wie es ist. Und ich weiß jetzt, dass es Hilfe und Lösungen gibt. Das will ich den Kindern und Jugendlichen unbedingt vermitteln. Am Ende sollen sie in dieser schwierigen Lebensphase wieder Hoffnung haben."

Zumindest 275.000 Kinder und Jugendliche wachsen in Österreich mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf. "Diese Kinder sind oft unsichtbar. Das Thema ist für viele immer noch ein Tabu", weiß JoJo-Geschäftsführerin Heidemarie Eher.

Seit 2005 begleitet und unterstützt der Verein psychisch belastete Familien im Bundesland Salzburg mit dem Ziel, dass die Kinder gesund aufwachsen und sich gut entwickeln können.

Zum Angebot des Vereins gehören Einzelbegleitungen betroffener Kinder und Jugendlicher, in denen diese altersgemäß über die psychische Erkrankung informiert werden und über ihre Gefühle und Erlebnisse sprechen dürfen. In Gruppen können sich die Teilnehmer gegenseitig stärken und austauschen. Ehrenamtliche Paten unternehmen zudem Ausflüge mit den Kindern. Sie sporteln, gehen ins Museum und werden so zu einer zusätzlichen Bezugs- und Vertrauensperson.

Im Rahmen der ORF-Hilfsakton "Licht ins Dunkel" soll nun das Peer-Projekt unterstützt werden. "Wir halten derzeit bei sechs Peers. Sie bekommen in der Folge auch eine Ausbildung, um für die Aufgabe optimal vorbereitet zu sein", sagt Viktoria Nindl. Interessenten können sich bei JoJo melden. "Wir schicken ihnen dann ein Bewerbungsformular zu und freuen uns darauf, sie kennenzulernen."

Christina hat trotz der schwierigen Kindheit ihren Weg nie aus den Augen verloren. Sie hat unter anderem eine Lehre abgeschlossen. Zudem hat sie eine Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht und ist seit Kurzem selbstständig. "Das war mir wichtig, diese Eigeninitiative. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir ganz viel aneignen muss, um gut durch mein Leben zu kommen."

Helfen mit "Licht ins Dunkel"

Mit dem Advent startete die diesjährige ORF-Hilfsaktion "Licht ins Dunkel" in Partnerschaft mit den "Salzburger Nachrichten", Progress Werbung, Albus und Raiffeisen Salzburg. Seit 24 Jahren stellen sie sich in den Dienst der guten Sache.



Spenden an die "Licht ins Dunkel"-Hilfsaktion, Kennwort: Soforthilfefonds Salzburg.

Spendenkonto:

AT22 3500 0000 0001 6600.