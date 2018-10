Wenn Müll zum Ärgernis wird: Anonyme Aufräumer unterwegs

Chris Messmer initiierte via Facebook einen Müllsammel-Stammtisch. Am Sonntag wurde die Salzachböschung gesäubert. Jetzt wird weiter aufgeräumt.

Chris Messmer ärgert es schon länger: Immer mehr Menschen würden ihren Müll achtlos wegwerfen, sagt der Salzburger, der in einer Werbeagentur tätig ist. "Wenn ich jemanden sehe, der auf der Straße etwas wegschmeißt, sage ich etwas - natürlich ganz charmant. Aber ich wollte noch mehr tun. Und meinen Ärger in etwas Positives verwandeln." Jetzt hat er die "Anonymen Aufräumer" gegründet. Den Anstoß dazu gab ein Stammtisch, den eine Freundin von ihm gegründet hat. "Sie nannte ihre Gruppe die Anonymen Ausmaler. Dabei treffen wir uns regelmäßig, malen Schwarz-Weiß-Bilder aus und besprechen verschiedene Dinge." Diese Selbsthilfe-Gruppen-Idee gefiel ihm. "Auch wenn ich jetzt keinen Stammtisch gegründet habe: Wir gehen ja nicht in ein Lokal, sondern sammeln Müll."

"Unglaublich, wie viel Müll herumliegt"

Mitte September gründete Messmer eine Facebook-Gruppe, die gleich regen Zuspruch fand. Am Sonntag gab es die erste Müllsammel-Aktion der "Anonymen Aufräumer". Treffpunkt war die Salzach-Böschung am Müllner Steg. "Eigentlich wollten wir beide Seiten der Salzach säubern. Aber wir haben so viel Müll gefunden, dass wir für den halben Kilometer bis zum Mozartsteg schon zwei Stunden gebraucht haben. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Müll da herum liegt."

Am 27. Oktober wird es eine weitere Aufräum-Aktion geben. Der Ort steht noch nicht genau fest. Fest steht nur, dass Chris Messmer weiter aufräumen will. "Ich will zeigen, dass für Lebensqualität alle verantwortlich sind."

Die Facebook-Seite der Anonymen Aufräumer

